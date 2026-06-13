Autoridades realizan pruebas en apartamento donde fallecieron mujer y su hijo

Dos miembros del Ministerio de Medio Ambiente miden la cantidad de monóxido de carbono por molécula en los alrededores de la torre Arpel 07. ( DIARIO LIBRE/LUIS SILVA )

Autoridades y operadoras privadas realizaron este sábado pruebas técnicas en una torre del ensanche Piantini, en el Distrito Nacional, donde una mujer y su hijo fallecieron el pasado jueves, en el marco de las investigaciones sobre el caso.

A pesar de que circula un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que atribuye a una intoxicación por monóxido de carbono la muerte de madre e hijo las pruebas realizadas en el edificio no habrían detectaron rastros de ese gas tóxico.

La información fue ofrecida por Diosmar Luna, técnico vinculado al mantenimiento de la planta eléctrica, quien consideró improbable que Raisa Yulisa Serrano Mendoza, de 49 años, y Yadhir Nael Cornelio, de 24, fallecieran a causa de la inhalación de monóxido de carbono proveniente de las áreas comunes o de los sistemas del edificio, tomando en cuenta la ubicación del apartamento donde se hospedaban.

Las víctimas se alojaban en un inmueble ubicado en el cuarto piso de la torre, tres niveles por encima del lobby de acceso.

"Hemos tenido la planta encendida durante 25 minutos y no hay ningún tipo de monóxido de carbono. Todas las mediciones realizadas han dado negativo", sostuvo.

Según explicó, el sistema de escape de la planta eléctrica descarga hacia el lado opuesto de la calle, por lo que considera improbable que gases provenientes de esa fuente hayan alcanzado el apartamento donde fueron encontradas las víctimas.

Luna también descartó que las emisiones de un vehículo estacionado en el parqueo pudieran haber provocado una concentración letal de monóxido de carbono en la vivienda.

"Subir esa cantidad de monóxido hasta un cuarto piso desde un vehículo es imposible. Los parqueos son soterrados y están ubicados entre los niveles menos uno y menos tres", declaró.

El especialista solo se refirió a inspecciones relacionadas con la posible emisión de monóxido de carbono por la planta eléctrica y los vehículos, sin precisar si fueron evaluados otros posibles focos de generación del gas tóxico, como calentadores de agua a gas con ventilación inadecuada o defectuosos, así como estufas u hornillas.

Las evaluaciones técnicas han sido realizadas por unidades de la Policía Científica, la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la Inspectoría de Establecimientos Públicos del Cuerpo de Bomberos, así como técnicos del Ministerio de Medio Ambiente.

Hallados sin vida

Una empleada de limpieza de la empresa que administra apartamentos de Airbnb en la torre Arpel 07 fue quien descubrió los cuerpos sin vida de Raisa Yulisa Serrano Mendoza y Yadhir Nael Cornelio la mañana del jueves 11 de junio.

De acuerdo con informaciones no oficiales obtenidas entre residentes del edificio, las víctimas tenían previsto abandonar el apartamento ese mismo día. Por esa razón, alrededor de las 11:00 de la mañana, una trabajadora acudió a la unidad para realizar labores de limpieza y acondicionar el inmueble para los próximos huéspedes.

Junto a las víctimas se encontraba la novia del joven, Carolyn Milagros Pérez, de 22 años, quien sobrevivió al incidente y fue hallada en estado de desorientación.

Los tres viajaron el pasado 8 de junio desde Providence, Rhode Island, hacia la República Dominicana. Raisa Yulisa Serrano Mendoza llegó al país acompañada de los dos jóvenes, para recibir una villa que había adquirido en el polo turístico de Punta Cana.