Madre e hijo hallados muertos en Piantini habrían fallecido por intoxicación por monóxido de carbono

Juliza Serrán Guzmán y su hijo Yadin Nain Cornelio fueron encontrados muertos la tarde del pasado jueves en una torre ubicada en Piantini. ( FUENTE EXTERNA )

Circula en medios de comunicación y redes sociales un supuesto informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que indica que Juliza Serrán Guzmán, de 50 años, y su hijo Jadin Nael Cornelio, de 24, habrían fallecido a causa de una intoxicación por monóxido de carbono.

Madre e hijo fueron encontrados sin vida la tarde del jueves 11 de junio en un apartamento de una torre del sector Piantini, en el Distrito Nacional, donde se hospedaban tras llegar a República Dominicana desde Estados Unidos, país en el que residían.

No obstante, Diario Libre ha intentado contactar a las autoridades del Inacif sin obtener respuesta oficial sobre dicho informe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/13/informe-inacif-0d4e4bd5.jpeg Imagen del informe del Inacif que circula en redes sociales. (FUENTE EXTERNA)

De confirmarse esta versión, los hallazgos forenses descartarían la hipótesis inicial de una posible intoxicación alimentaria, surgida luego de conocerse que ambos habían cenado horas antes en un restaurante de Juan Dolio.

Como parte de las investigaciones, las autoridades intervinieron el establecimiento para recopilar información y determinar si existía alguna relación entre los alimentos consumidos y los fallecimientos.

En el mismo hecho, también resultó afectada Carolyn Milagros Pérez, de 22 años, pareja de Jadin Nael Cornelio, quien se encontraba en el apartamento al momento del hallazgo de los cadáveres. La joven fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

Investigaciones

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las investigaciones para establecer la causa de la muerte.

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