Trasladan a Higüey a mujer herida en accidente en Hato Mayor

Yolanda Grethel García Sánchez, de 57 años, fue trasladada al Hospital Traumatológico de Higüey con múltiples lesiones. ( FUENTE EXTERNA )

Una de las personas afectadas en el accidente de tránsito ocurrido este sábado en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís fue trasladada al Hospital Traumatológico de Higüey, centro especializado en traumatología, para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones que presenta.

Se trata de Yolanda Grethel García Sánchez, de 57 años, residente en el sector Villa España, provincia de San Pedro de Macorís.

García Sánchez llegó al área de Emergencias del centro de salud, trasladada en una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, procedente de la provincia Hato Mayor.

La mujer viajaba como pasajera en el vehículo involucrado en el accidente, ocurrido en el kilómetro 7 de la carretera San Pedro de Macorís–Hato Mayor.

Según los reportes preliminares, el hecho se produjo cuando el conductor perdió el control del vehículo e impactó una caseta de banca de lotería, lo que dejó a varios ocupantes lesionados.

Los médicos diagnosticaron a García Sánchez una fractura de tibia y peroné en la pierna derecha, una fractura en el pie derecho y múltiples traumatismos corporales como consecuencia del accidente de tránsito.

El accidente dejó al menos 16 personas afectadas, varias de las cuales fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios de Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Santo Domingo e Higüey para recibir atención médica.

Identifican a más afectados en el accidente

Otros afectados en el accidente han sido identificadas, mientras continúan las labores de asistencia y levantamiento de información sobre el caso.

Se trata de Greisy Moreno, de 40 años; María Tejeda, de 50; María del Carmen Carrasco, de 50 e Isidro Morales, de 60 años, quienes reciben atención médica en el Hospital Provincial Dr. Leopoldo Martínez de Hato Mayor.