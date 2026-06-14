Doce mujeres y tres hombres figuran entre los 16 heridos en accidente ocurrido en Hato Mayor

Momento en que brindan asistencia a los lesionados en el accidente de tránsito registrado en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Doce mujeres y tres hombres figuran entre las 16 personas lesionadas en el accidente de tránsito registrado la mañana de ayer sábado en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís, según establece el informe oficial emitido por las autoridades.

Entre los heridos se encuentran María del Carmen Carrasco Bautista, Yolanda Beltrán Polo, Gloria Catia Gómez, Lucy Morales Morales, Yohanna Peña Mejía, Isidro Martínez Torre, Feliz Santos, Deysy Monegro, Maicol Eusebio, Dismayelis Jiménez Peña, de 14 años; Alejandra Navarro, de 51 años; Candi Pujol, de 31 años; Hacta Eunices Castillo, de 42 años, y el conductor del vehículo, Héctor Ulises Castillo Gil, también de 42 años.

De acuerdo con el reporte policial, las víctimas viajaban en un minibús Toyota, ficha 23, propiedad del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, cuando el vehículo se deslizó e impactó una banca de lotería identificada como HS, en el sector Guayabo Dulce, municipio Hato Mayor del Rey.

Golpes y heridas

Las autoridades informaron que los lesionados sufrieron golpes y heridas en distintas partes del cuerpo como consecuencia del impacto.

Los ocupantes se dirigían a una actividad del programa Supérate que se celebraría en el polideportivo Héctor "Vikingo" Monegro y que contaría con la participación de la directora general de la entidad, Mayra Jiménez.

Los heridos fueron asistidos por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladados al Hospital Provincial Leopoldo Martínez, en Hato Mayor, así como al Hospital Regional Doctor Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, donde recibieron atenciones médicas.

La Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.