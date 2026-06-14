Detectan monóxido de carbono en sangre de madre e hijo hallados muertos en Piantini

Raisa Yulisa Serrano Mendoza y su hijo, Yadhir Nael Cornelio, quienes fueron hallados sin vida en un apartamento en el ensanche Piantini, Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

En los cuerpos de Raisa Yulisa Serrano Mendoza, de 49 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24, quienes fueron encontrados sin vida en un apartamento tipo Airbnb en la torre Arpel 07, en el ensanche Piantini, se detectó la presencia de monóxido de carbono (CO) en la sangre de las víctimas, según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

En el hecho también fue encontrada Carolyn Milagros Pérez, de 22 años, pareja del joven fallecido, quien sobrevivió.

Sobre el caso, el tío de Serrano Mendoza, Roberto Trinidad, confirmó hoy que ya contaban con el documento que forma parte de las investigaciones.

"Ya el documento nosotros lo tenemos de que fue por monóxido de carbono", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/whatsapp-image-2026-06-14-at-15927-pm-1-de7376c8.jpeg Informe emitido por el Inacif. (FUENTE EXTERNA)

Lo que indica el informe forense

La hipótesis inicial que se manejaba sobre la causa de las muertes fue intoxicación alimentaria. Sin embargo, de acuerdo con el informe pericial del Inacif, suministrado por el pariente a Diario Libre, en la muestra de sangre analizada se detectó la presencia de monóxido de carbono (CO).

El documento detalla que la muestra fue procesada mediante la técnica de microdifusión de Conway.

El análisis fue realizado por el Inacif, en el Hospital Marcelino Vélez Santana, a solicitud de la doctora Valenzuela.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

"La luz de sus ojos eran sus hijos"

Serrano Mendoza había viajado al país con la intención de concretar la adquisición de una villa, un proyecto que llevaba más de un año en proceso y que representaba uno de sus mayores anhelos: retirarse y reunirse con su familia en su tierra natal tras años de trabajo en Estados Unidos.

Sin embargo, según relató su tío, Serrano Mendoza no tenía previsto hospedarse en el apartamento donde ocurrió el hecho.

"Tuvo que cambiar el vuelo porque traía un dinero en efectivo más de la cuenta y le hicieron depositarlo, y por eso cogió ella ese Airbnb, porque ahí no era que ella iba a alquilar. Era en otra torre que ella se iba a quedar", explicó.

Una semana antes de viajar, Serrano Mendoza había compartido con sus familiares su ilusión de regresar definitivamente al país.

"Estaba hablando una semana antes con mi hermana diciéndole: ´Rosa, vamos a retirarnos con fuerza, porque uno llega a este país (EE. UU.), trabaja, lucha, y siempre quiere irse a Santo Domingo ya cuando uno va a beber medicina. Yo me quiero retirar a los 55 años para disfrutar el esfuerzo que yo he hecho´ ", recordó Trinidad.

Una vida dedicada al trabajo y a sus hijos

Serrano Mendoza emigró a Estados Unidos a los 12 años junto a su familia y desarrolló gran parte de su vida laboral en el Servicio Postal de Estados Unidos.

Su pariente la describió como una mujer alegre, trabajadora y entregada a sus hijos.

"Raisa era alegre, así como estaba ella en las fotos, siempre con esa sonrisa. Nunca tuvo diferencias con nosotros como hay entre familias, nunca, nunca", expresó.

Agregó que "la luz de sus ojos eran sus hijos" y que gran parte de su vida estuvo enfocada en brindarles educación, valores y ejemplo.

Serrano Mendoza, quien cumpliría 50 años en septiembre, era madre de cinco hijos, siendo Yadhir el tercero de ellos.