La Policía Nacional informó este lunes que, en coordinación con el Ministerio Público, investiga las circunstancias en las que perdió la vida Marky Abraham García Gil, conocido como "Maiky", durante una "intervención policial" realizada la tarde del sábado en el sector El Hatico, provincia La Vega.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que el caso está siendo manejado por los organismos de control interno de la Policía Nacional bajo la supervisión del Ministerio Público, con el propósito de esclarecer de manera objetiva, transparente y conforme al debido proceso cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información ofrecida por la institución, García Gil era activamente buscado mediante órdenes de arresto por su presunta participación en diversos hechos delictivos, entre ellos asaltos, robos y atracos a mano armada cometidos en distintos sectores de La Vega y comunidades cercanas.

Te puede interesar Video capta momento en que agentes policiales matan a hombre que tenía las manos en alto en La Vega

Reacciones de la familia

El padre de la víctima, Santos García Paulino, aseguró que su hijo estaba desarmado al momento del hecho.

Afirmó que, de existir alguna acusación en su contra, debió ser arrestado y presentado ante la justicia.

"Él tenía las manos para arriba y como quiera le dispararon", expresó el señor al reclamar una investigación sobre lo ocurrido.

García Paulino exigió que las autoridades esclarezcan las circunstancias de la muerte de su hijo y establezcan responsabilidades.

De manera extraoficial, trascendió que los agentes perseguían al joven tras ser señalado como presunto responsable de un atraco ocurrido momentos antes en la zona.

Video viral del incidente

La investigación policial se produce luego de que circulara en redes sociales un video que muestra el momento en que varios agentes intervienen contra García Gil durante un operativo.

En las imágenes, que se han viralizado ampliamente y han generado numerosas reacciones de condena por parte de ciudadanos, se observa a García Gil mientras se encontraba en un patio intentando evadir la persecución policial.

El video muestra que, al percatarse de la presencia de varios agentes, el hombre retrocede y levanta ambas manos. El material audiovisual no permite determinar si portaba algún arma al momento de la intervención.

Posteriormente, se observa la entrada de un agente policial que realiza varios disparos. Instantes después, otro miembro de la uniformada también dispara. Luego, ambos intentan levantar el cuerpo de la víctima.

Las imágenes muestran además la presencia de una mujer que se encontraba junto al hoy occiso, quien sale corriendo por una puerta. Uno de los agentes se acerca a ella y se produce un forcejeo.

Más adelante, uno de los policías toma el cuerpo por una de las manos y comienza a arrastrarlo. A esta acción se suman otros agentes, quienes finalmente trasladan el cadáver por un callejón. En el video también se observa una importante presencia policial en la zona.