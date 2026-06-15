Control interno de la Policía y el Ministerio Público investigan muerte de hombre en La Vega

El vocero de la institución, Diego Pesqueira ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Policía Nacional informó que los organismos de control interno de la institución mantienen un seguimiento directo a la muerte de Marky Abraham García Gil, alias "Maiky", ocurrida el pasado sábado en el sector El Hatico, en la provincia La Vega, en un hecho en el que estuvieron involucrados agentes policiales.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, aseguró que las investigaciones se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público con el propósito de esclarecer las circunstancias en que se produjo el incidente.

"Los organismos de control internos están dando seguimiento de una manera directa al caso y en coordinación con el Ministerio Público", expresó Pesqueira durante un encuentro con la prensa.

Agregó que será una vez concluya el proceso investigativo cuando las autoridades ofrecerán mayores detalles sobre el caso.

"Oportunamente, cuando nos sea emitido el informe, pues daremos más detalles", indicó el portavoz policial.

La muerte de García Gil ha generado atención pública luego de que trascendiera que, al momento del hecho, este habría levantado las manos en señal de rendición ante los agentes actuantes.

Según versiones difundidas, los policías habrían ignorado el gesto y posteriormente le dispararon. También se reportó que el cuerpo fue retirado del lugar por un callejón.

Otros casos

Durante su intervención, Pesqueira también ofreció información sobre otros hechos violentos ocurridos durante el fin de semana.

En relación con la muerte del raso policial Gerson Núñez Rosario, ocurrida en la calle Altagracia esquina María Trinidad Sánchez, en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, informó que las autoridades persiguen activamente a Julio Francisco Núñez Villa, de 30 años, señalado como presunto responsable del hecho.

"Por este hecho está siendo perseguido de manera activa el nombrado Julio Francisco Núñez Villa, de 30 años de edad, y al cual estamos exhortando por estos medios a que se entregue por la vía que entienda pertinente para que responda por la muerte del referido alistado de esta institución", manifestó.

Asimismo, al referirse al asesinato del capitán Oliver Octavio Ogando Suero en Villa Altagracia, el vocero señaló que los dos presuntos autores fueron arrestados y que las autoridades recuperaron tanto el arma sustraída al oficial fallecido como otra que portaba uno de los detenidos.

"Ambos serán puestos a disposición de la justicia a través del Ministerio Público para que respondan por este hecho", afirmó Pesqueira.

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