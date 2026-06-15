Muere mujer herida en accidente que involucró a empleados de Supérate

El accidente que involucra un autobús de Súperate dejó 15 heridos y un fallecido. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció ayer domingo, en el Hospital Traumatológico de Higüey, una mujer a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado, en el que resultaron afectados varios colaboradores del programa social Supérate.

Yolanda Grethel García Sánchez, de 56 años, había sido trasladada a ese centro de salud tras sufrir graves lesiones durante el accidente y permanecía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibía atención médica especializada.

La paciente fue sometida a procedimientos quirúrgicos de emergencia y permanecía en estado crítico bajo supervisión médica. Sin embargo, la noche del domingo sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció pese a los esfuerzos del personal de salud por reanimarla.

Golpes y heridas

La mujer, residente en el sector Villa España, en San Pedro de Macorís, viajaba como pasajera en un minibús en el que se desplazaban varios empleados de Supérate cuando el vehículo impactó contra una caseta de venta de lotería en el kilómetro 7 de la carretera San Pedro-Hato Mayor.

El accidente dejó múltiples personas heridas, varias de las cuales fueron trasladadas a distintos centros de salud de la región para recibir atención médica.