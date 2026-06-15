Matan a tiros a un raso de la Policía en una banca de apuestas de Nagua

La víctima fue identificada como Gerson Núñez Rosario, de 31 años. ( FUENTE EXTERNA )

Un raso de la Policía Nacional murió a causa de múltiples heridas de bala tras ser atacado la tarde del domingo en una banca de apuestas del sector La Capitalita, en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

La víctima fue identificada como Gerson Núñez Rosario, de 31 años. De acuerdo con las investigaciones preliminares, un hombre irrumpió en el establecimiento y abrió fuego en su contra.

Por el hecho, la Policía Nacional activó la búsqueda de Julio Francisco Núñez Villa, señalado como el presunto responsable del homicidio.

Según las pesquisas realizadas por agentes de la División de Investigación de Homicidios, el crimen estaría vinculado a viejas rencillas personales entre la víctima y el supuesto agresor.

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Investigación

Las autoridades informaron que Núñez Rosario habría herido de bala a Núñez Villa durante un incidente ocurrido el pasado 4 de mayo en el sector Cumajón, también en Nagua.

Como parte de las investigaciones, agentes policiales entrevistaron a varios testigos y condujeron a otras personas para fines de investigación, mientras técnicos de la Policía Científica recolectaron evidencias y procesaron la escena.

La institución exhortó a Julio Francisco Núñez Villa a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante la justicia por el hecho que se le atribuye y aseguró que mantiene activa su búsqueda para lograr su captura.