Adolescente implicado en muerte de menor en Boca Chica estuvo bajo tutela de Conani

En esta propiedad, identificada como piscina Carlos Yuli, fue encontrada muerta la adolescente Lucero Diroche Montero. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Entre los involucrados en la muerte de Lucero Diroche Montero, la niña de 12 años de edad hallada sin vida en un local donde operaba una piscina, en el sector Valiente, del distrito municipal La Caleta, en Boca Chica, figura un adolescente de la misma edad que la víctima, que estuvo bajo la protección del Centro Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) durante al menos ocho meses.

De acuerdo con declaraciones de una tía del menor, este quedó bajo la tutela del organismo luego de ser localizado por las autoridades tras abandonar la vivienda donde residía con su madre.

La familiar relató a reporteros de Diario Libre que el adolescente había escapado de la casa en varias ocasiones, la primera de ellas cuando apenas tenía nueve años de edad, situación que llevó a su madre a entregarlo a Conani para recibir asistencia.

"Su mamá decidió entregarlo porque no podía manejar la situación. Era muy impertinente... no paraba en la casa y, para evitarse un problema, lo entregó a Conani", explicó.

No obstante, indicó que, debido a su indisciplina, el menor fue devuelto a su madre por las autoridades en diciembre del 2025. Pocas semanas después, según su tía, volvió a abandonar el hogar.

Convivía con su abuela

Tras salir de la casa de su madre, la tía indicó que el adolescente frecuentaba la residencia de su abuela, ubicada a pocos metros de la piscina Carlos Yuli, donde fue hallada sin vida la menor el martes 9 de junio, con heridas de arma blanca y signos de violencia sexual.

Destacó que ocasionalmente dormía y comía allí, pero nunca aceptó quedarse de manera permanente.

"Mi mamá lo aconsejaba; le decía que volviera a su casa y que la calle no le dejaría nada. Pero nunca quiso quedarse ni volver con su mamá", enfatizó.

En cuanto a la relación del menor con la víctima, afirmó que ambos mantenían una estrecha amistad y acostumbraban compartir gran parte de su tiempo juntos.

"Eran uña y mugre. Andaban para arriba y para abajo juntos", precisó.

Proceso judicial A pesar de estar involucrado en el caso, el menor no fue procesado penalmente debido a que no alcanza la edad mínima de responsabilidad penal, por lo que fue enviado a un centro de acogida de Conani. No obstante, al adolescente de 13 años, quien también es señalado por las autoridades como uno de los implicados en la muerte de Lucero Diroche Montero, se le impuso un mes de prisión preventiva, medida que deberá cumplirse en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp), anteriormente conocido como "Ciudad del Niño". La disposición será revisada el próximo 15 de julio.