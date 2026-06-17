DNCD habilita canal de denuncias por WhatsApp para reportar actividades vinculadas al narcotráfico

Personal de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) revisa reportes y denuncias recibidas a través del WhatsApp. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció la habilitación de un nuevo canal de denuncias a través de WhatsApp, con el objetivo de facilitar la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos relacionados.

La institución informó que, a partir de ahora, los ciudadanos podrán reportar de manera rápida y confidencial informaciones sobre venta, distribución, consumo y tráfico de sustancias narcóticas mediante el número 809-688-0202.

Según la DNCD, esta iniciativa forma parte de su proceso de modernización institucional y busca ampliar los mecanismos de participación ciudadana, permitiendo una respuesta más ágil ante las denuncias recibidas.

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Recomendaciones para reportes efectivos

La entidad explicó que para una intervención más efectiva es recomendable que los reportes incluyan detalles como la ubicación exacta donde ocurre la actividad ilícita, descripción de los hechos observados, nombres o apodos de los involucrados, así como información sobre vehículos, armas de fuego u otros medios utilizados.

Asimismo, los denunciantes podrán remitir fotografías, videos, audios o cualquier otra evidencia que contribuya al desarrollo de las investigaciones.

La DNCD destacó que la colaboración de la ciudadanía continúa siendo una herramienta fundamental para enfrentar el narcotráfico y los delitos conexos, al tiempo que aseguró que toda la información recibida será manejada bajo estrictos criterios de confidencialidad.

Con la puesta en funcionamiento de este canal de WhatsApp, la institución busca acercar sus servicios a la población y fortalecer las acciones orientadas a preservar la seguridad y la convivencia pacífica en las comunidades.