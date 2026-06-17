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Muerte violenta en Sosúa
Muerte violenta en Sosúa

Encuentran a un hombre muerto con heridas de arma blanca en Sosúa

La víctima fue identificada como Darly Andrés Ramos Molina, de 30 años

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Encuentran a un hombre muerto con heridas de arma blanca en Sosúa
El informe del médico legista determinó que el cuerpo de la víctima presentó dos heridas punzocortantes. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre fue encontrado muerto con varias heridas de arma blanca, en una calle del sector Valedor, en el municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata.

La víctima fue identificada como Darly Andrés Ramos Molina, de 30 años.

El informe del médico legista actuante en el levantamiento indica que el cuerpo presenta dos heridas punzocortantes, una en el costado y otra en el oído derecho, además de golpes de consideración en distintas partes del cuerpo.

El cadáver fue hallado la madrugada de ayer, martes 16 de junio, tendido en la vía pública.

Proceso de investigación

Al lugar se presentaron además agentes de la Policía Nacional y miembros Ministerio Público para iniciar las investigaciones.

  • Con relación al caso, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) mantienen bajo investigación a una persona. Su identidad no ha sido dada a conocer.
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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.