Hombre acuchilla a su esposa y luego ingiere sustancia tóxica en Dajabón

Una mujer resultó con heridas de arma blanca este miércoles, presuntamente a mano de su pareja, quién, posteriormente -según informes- ingirió una sustancia tóxica, en el barrio Los Cartones, del sector La Mara , en la provincia Dajabón. Los dos reciben atenciones médicas.

La víctima fue identificada como Damary Yunirca Guzmán, de 44 años, quien, según las informaciones preliminares, fue atacada por su esposo Francisco Pérez Luciano, con quien tenía seis meses de casada. Se casaron el pasado mes de diciembre.

De acuerdo con los primeros reportes, Guzmán fue tratada de ser asesinada por su pareja en medio de circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas por las autoridades.

Tras cometer la agresión, Francisco Pérez Luciano supuestamente ingirió un veneno en un aparente intento de quitarse la vida.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Provincial Ramón Matías Mella, en la ciudad de Dajabón, donde reciben atenciones médicas.

Reacciones y acciones de las autoridades

El hecho ha provocado profunda preocupación entre residentes de la zona, quienes lamentan que una relación de apenas pocos meses haya terminado marcada por la violencia y el drama familiar.