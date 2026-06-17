Dos personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado el pasado 14 de junio en el sector Villa Liberación, en Santo Domingo Este, un hecho que quedó captado en video y cuyos presuntos responsables fueron arrestados por la Policía Nacional.

Las víctimas fueron identificadas como Anderson Contreras Alcántara y Raysa Palmenio Ventura, quienes sufrieron heridas de bala durante el incidente, cuyas circunstancias continúan bajo investigación.

El caso cobró notoriedad luego de que un video del tiroteo circulara en redes sociales, mostrando parte de lo ocurrido y contribuyendo a la identificación de los presuntos implicados.

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Por el hecho, este miércoles fueron arrestados Luis Daniel Moreta de los Santos, alias "El Chino", de 31 años, y Emil Mesa, de 30, quienes permanecen bajo custodia mientras avanzan las pesquisas.

Como parte de la investigación, ambos entregaron de manera voluntaria una pistola marca CZ 75 BD Police, calibre 9 milímetros, serie B162520, junto con su cargador y cinco cápsulas.

Investigación y acciones de la Policía Nacional

El arma será sometida a análisis balísticos y otras pruebas periciales para determinar si fue utilizada durante el tiroteo y establecer su posible vinculación con las heridas ocasionadas a las víctimas.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar si hay otras personas involucradas.