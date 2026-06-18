La extraña desaparición de Bienvenido: salió a verse con supuesto brujo de TikTok y no ha regresado

Bienvenido Eusebio Díaz, de 57 años, permanece desaparecido desde el pasado 21 de mayo del presente año. ( FUENTE EXTERNA )

La incertidumbre y la desesperación se han apoderado de una familia de Higüey, provincia La Altagracia, que desde hace varios días busca sin descanso a Bienvenido Eusebio Díaz, un hombre de 57 años que desapareció luego de salir de su vivienda con destino a Verón para reunirse con una persona que se promocionaba como brujo a través de TikTok.

Según relatan sus familiares, Eusebio salió de su hogar el jueves 21 de mayo con la intención de acudir a una consulta ofrecida por el individuo, quien supuestamente brindaba servicios relacionados con adivinación y números de suerte mediante transmisiones y publicaciones en redes sociales.

La identidad del supuesto brujo no fue revelada por los familiares, debido a que el caso está bajo investigación.

De acuerdo con la versión ofrecida por la familia, Bienvenido Eusebio Díaz tomó un transporte público desde Higüey hacia el distrito municipal Verón- Punta Cana. Las investigaciones preliminares indican que llegó hasta el cruce de Verón, pero desde ese momento se perdió todo rastro de su paradero.

Vestimenta con la que fue visto por última vez Al momento de desaparecer vestía un suéter verde, pantalón jean y tenis blancos.

Una búsqueda emprendida por la propia familia

Ante la falta de información sobre su ubicación, los hijos de Bienvenido iniciaron una investigación por cuenta propia. Según explican, lograron identificar el perfil de TikTok del supuesto brujo y obtener el número telefónico que utilizaba para contactar a posibles clientes.

Uno de los familiares se hizo pasar por interesado en los servicios que ofrecía el hombre con el objetivo de obtener más información sobre su ubicación.

A partir de esos contactos, y con el apoyo de agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Verón, afirman haber localizado a un motoconchista que presuntamente transportaba personas hasta el lugar donde operaba el individuo investigado.

La familia sostiene que esta pista representó un avance importante en la búsqueda de Bienvenido.

Cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades

Sin embargo, los familiares expresaron su inconformidad con el manejo inicial del caso. Afirman que desde horas de la mañana disponían de información que podía ayudar a localizar el lugar vinculado al supuesto brujo y que incluso el motoconchista había sido retenido para fines de investigación.

Pero denuncian que el operativo para intervenir el lugar no se ejecutó de inmediato y que tuvieron que esperar varias horas hasta recibir autorización superior para proceder.

Estas afirmaciones corresponden a la versión ofrecida por los familiares y no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.

El uso de un dron y una vivienda bajo sospecha

En medio de la búsqueda, uno de los hijos de Bienvenido decidió utilizar un dron para rastrear la zona donde presuntamente operaba el hombre investigado.

Según narran, las imágenes captadas permitieron identificar una vivienda en Verón que coincidía con los escenarios mostrados en los videos publicados en TikTok por el supuesto brujo.

No obstante, aseguran que cuando finalmente las autoridades acudieron al lugar encontraron cambios visibles en la propiedad.

Los familiares sostienen que la vivienda había sido pintada y modificada y que posibles evidencias pudieron haber sido removidas antes de la llegada de los investigadores. Estas versiones tampoco han sido confirmadas oficialmente.

Una familia que no pierde la esperanza

Mientras continúan las investigaciones, los familiares de Bienvenido Eusebio mantienen activa su búsqueda y solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita establecer su paradero.

La desaparición ha generado preocupación entre allegados y residentes de la zona, especialmente por las circunstancias que rodean el caso y a porque el último contacto conocido que tuvo la víctima antes de desaparecer fue con el mencionado brujo.

Hasta el momento, la familia asegura que no ha recibido información concluyente de parte de las autoridades sobre el destino de Bienvenido y mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

Cualquier persona que posea información que pueda contribuir a su localización puede comunicarse con sus familiares o con las autoridades correspondientes.

Los familiares piden a quienes tengan algún dato sobre el paradero del señor Eusebio, contactar los teléfonos:

849-626-1630

829-767-1745

829-743-9829