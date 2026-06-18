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hallazgo de cadáver
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Recuperan cadáver de una joven en aguas del Malecón; investigan circunstancias del caso

Agentes de la Dicrim realizan levantamiento de cámaras de videovigilancia y entrevistas a personas vinculadas al caso

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    Recuperan cadáver de una joven en aguas del Malecón; investigan circunstancias del caso
    Agentes de la Policía Nacional resguardan el área acordonada con cinta de "no pasar" en la playa de Güibia, en el Malecón del Distrito Nacional, donde fue encontrado el cuerpo de una joven la mañana de este jueves, mientras curiosos observan el lugar. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades recuperaron la mañana de este jueves el cadáver de una joven mujer en las proximidades de la playa de Güibia, en el Malecón del Distrito Nacional, mientras la Policía Nacional investiga las circunstancias en que ocurrió el hecho.

    La fallecida fue identificada como Esperanza Santana Montes de Oca, de 28 años. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la joven presuntamente se habría lanzado a las aguas del Mar Caribe.

    El cuerpo fue recuperado por miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional luego de recibir una llamada de emergencia alrededor de las 9:43 de la mañana.

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    • Durante las investigaciones en el lugar, familiares de la joven informaron a las autoridades que esta recibía tratamiento por condiciones relacionadas con su salud mental.

    Las indagatorias continúan en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del suceso.

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