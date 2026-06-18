La Policía Nacional informó este jueves que investiga la muerte a tiros de un adolescente y otro joven encontrados en la carretera Los Casabes, en el sector Jacagua, municipio Santo Domingo Norte.

Las víctimas fueron identificadas por la Policía como Ángel Miguel Rosario de la Cruz, de 16 años, conocido como "el Chino", y otro joven identificado únicamente como Miguel Ángel (Migue). Sin embargo, aclaró que sus identidades aún están sujetas a verificación.

De acuerdo al informe policial, las actas de levantamiento emitidas por el médico legista actuante indican que ambos presentaban heridas de arma de fuego y múltiples traumatismos compatibles con el impacto de un vehículo pesado.

En el lugar fueron ocupados tres casquillos calibre 9 milímetros y una gorra gris con el logo "NY", indica la información policial.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que el hecho ocurrió la noche del martes.

Pesqueira comunicó que de manera preliminar, los fallecidos llegaron al lugar en un motor junto a una tercera persona. Las autoridades realizan el levantamiento de cámaras para identificar a los involucrados.

Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde serán practicados los estudios médico-legales de rigor.

Investigación en curso

La Policía indicó que equipos de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público y personal técnico-forense, trabajan en la reconstrucción de los hechos para determinar cómo ocurrieron las muertes y establecer la responsabilidad de los involucrados.

Asimismo, aseguró que procura confirmar de manera fehaciente la identidad de las víctimas y avanzar en la identificación y captura de los responsables.