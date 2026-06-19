Incendio en Bayahíbe está controlado; los equipos de emergencia continúan labores de enfriamiento

Las llamas y el humo se observan en las instalaciones de un hote ubicado en el Distrito Municipal de Bayahíbe, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

El incendio registrado este viernes en las instalaciones del hotel Viva, ubicado en el Distrito Municipal de Bayahíbe, provincia La Altagracia, se mantiene controlado por los organismos de respuesta, que mantienen en la zona labores de enfriamiento para evitar posibles reactivaciones del fuego.

Se recuerda, que para coordinar las operaciones fue activado un Sistema de Comando de Incidentes (SCI), permitiendo la integración de los recursos y el personal desplegado durante la emergencia.

En las labores participaron unidades de los Cuerpos de Bomberos de La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey y Verón-Punta Cana, que trabajaron de manera conjunta para contener las llamas. De igual forma, varias unidades de los cuerpos de bomberos de El Seibo y Hato Mayor fueron movilizadas en apoyo al operativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-22845-pm-aee642c5.jpeg El humo generado por el incendio se elevó sobre las instalaciones. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-15315-pm-46122411.jpeg Personas observando la humareda generada por el incendio registrado en el hotel Viva, en Bayahíbe. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-15314-pm-b4fef87a.jpeg Camiones de bomberos de distintas provincias participaron en las labores para contener las llamas. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Sin víctimas

Hasta el momento no se han reportado víctimas. Como medida preventiva, las personas que se encontraban en el área fueron evacuadas por la zona de la playa, garantizando su seguridad mientras se desarrollaban las labores de control del incendio.

Las autoridades permanecen en el lugar realizando labores de enfriamiento y evaluación de los daños ocasionados por el siniestro.