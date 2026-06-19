Despliegan amplio operativo para combatir incendio en hotel de Bayahíbe

En el operativo se utilizan drones para combatir las llamas, que se han extendido por gran parte del hotel. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades activaron un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar las labores de respuesta al incendio registrado este viernes en las instalaciones del hotel Viva, ubicado en el Distrito Municipal de Bayahíbe, provincia La Altagracia, mientras decenas de unidades de emergencia trabajan de manera conjunta para controlar el siniestro.

La instalación del SCI permite centralizar las operaciones y optimizar la coordinación entre los organismos de respuesta desplegados en la zona, facilitando la toma de decisiones y el manejo de los recursos disponibles durante la emergencia.

Despliegue y coordinación de los cuerpos de bomberos

En el lugar se encuentran trabajando unidades de los Cuerpos de Bomberos de La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey y Verón-Punta Cana, que han sido integradas al operativo para combatir las llamas y evitar su propagación hacia otras áreas.

Asimismo, varias unidades de los Cuerpos de Bomberos de El Seibo y Hato Mayor se encuentran en camino hacia Bayahíbe para reforzar las labores de extinción y aumentar la capacidad de respuesta de los equipos que ya operan en la zona.

El despliegue de recursos y personal forma parte de una estrategia coordinada entre las distintas instituciones de emergencia, que mantienen esfuerzos continuos para controlar el incendio y garantizar la seguridad de residentes, visitantes y propiedades cercanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-15312-pm-c9e75f13.jpeg El fuego se extendió rápidamente por las instalaciones del hotel. (FUENTE EXTERNA)

Las operaciones continúan desarrollándose mientras las autoridades monitorean la evolución del evento y evalúan los daños ocasionados por el fuego.