Sandra Encarnación Encarnación denunció a Diario Libre que un indigente agredió violentamente a su hermana, Rosy Lady, provocándole una fractura en el tabique nasal que requirió una cirugía y la mantuvo ingresada durante seis días en un centro de salud.

Según relató Sandra, el hecho ocurrió el pasado miércoles 10 de junio cuando su hermana salía de su lugar de trabajo, ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. En ese momento, un hombre en condición de calle se le acercó y, sin mediar palabras, le propinó un fuerte golpe en el rostro.

La mujer explicó que el impacto dejó a su hermana mareada y sangrando de inmediato, por lo que tuvo que recibir asistencia médica de emergencia. Posteriormente fue ingresada en el Hospital General Plaza de la Salud, donde los médicos determinaron que había sufrido una fractura del tabique nasal.

"Ella tuvo que ser operada porque el golpe le rompió el tabique. Duró seis días ingresada y apenas ayer fue dada de alta", expresó Sandra.

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La denunciante aseguró que la familia presentó una querella formal ante las autoridades, pero lamentó que hasta el momento no se haya producido el apresamiento del agresor.

Acciones legales y preocupación de la familia

"Fuimos a la Fiscalía y pusimos la denuncia, pero él sigue en la calle. Ayer mismo nos dijeron que lo vieron nuevamente por la zona donde ocurrió la agresión", indicó.

De acuerdo con la versión ofrecida por la familia, el hombre frecuenta sectores como el kilómetro 9, Los Ríos, Luperón y la avenida Núñez de Cáceres, y presuntamente habría protagonizado otros episodios de violencia contra transeúntes.

Los familiares han recopilado fotografías y videos en los que se observa al mismo indigente agrediendo físicamente a otras personas en distintas ocasiones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-94107-am-1-320be77d.jpeg Fotografía que muestra la acción del indigente. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-94103-am-668909f1.jpeg ‹ >

Sandra manifestó su preocupación por la seguridad de los residentes y peatones que transitan por esas áreas, al considerar que el agresor representa un riesgo para otras personas.

"Así como le hizo eso a mi hermana, puede hacerlo con cualquier otra persona. Lo que queremos es que las autoridades intervengan antes de que ocurra otra desgracia", sostuvo.

Asimismo, señaló que la familia enfrenta una difícil situación económica debido a los gastos médicos derivados de la agresión, los cuales ascienden a más de 90 mil pesos.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades competentes para que localicen al agresor, adopten las medidas correspondientes y eviten que continúe causando daño a otros ciudadanos.