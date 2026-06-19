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incendio hotel Viva Dominicus Beach
incendio hotel Viva Dominicus Beach

Hotel de Bayahíbe suministra artículos básicos y ajuares a huéspedes afectados por incendio

Los huéspedes evacuados fueron reubicados en el hotel Viva Wyndham Dominicus Palace y otros establecimientos cercanos, que continúan operando con normalidad

  • Braylin Paredes - Facebook
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Hotel de Bayahíbe suministra artículos básicos y ajuares a huéspedes afectados por incendio
Bomberos sofocan incendio en el Hotel. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Además de reubicar a los huéspedes evacuados tras el incendio que afectó al hotel Viva Dominicus Beach, en Bayahíbe, la cadena hotelera ha suministrado ajuares y artículos de primera necesidad a los turistas afectados mientras continúan las labores de emergencia y evaluación de daños.

La información fue ofrecida por el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa en la que ofreció detalles sobre la situación.

Méndez indicó que el hotel Viva Wyndham Dominicus Palace, perteneciente a la misma cadena, no sufrió daños durante el siniestro y continúa operando con normalidad.

RELACIONADAS

Detalles confirmados sobre el siniestro y sus consecuencias

Parte de los huéspedes evacuados fueron reubicados en ese establecimiento y en otros hoteles de la zona.

  • El funcionario señaló que no se reportaron personas lesionadas de gravedad a causa del incendio.

Sin embargo, confirmó el fallecimiento de una ciudadana italiana, un hecho que, según explicó, no estuvo relacionado con el siniestro.

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.