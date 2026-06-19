Hotel de Bayahíbe suministra artículos básicos y ajuares a huéspedes afectados por incendio

Además de reubicar a los huéspedes evacuados tras el incendio que afectó al hotel Viva Dominicus Beach, en Bayahíbe, la cadena hotelera ha suministrado ajuares y artículos de primera necesidad a los turistas afectados mientras continúan las labores de emergencia y evaluación de daños.

La información fue ofrecida por el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa en la que ofreció detalles sobre la situación.

Méndez indicó que el hotel Viva Wyndham Dominicus Palace, perteneciente a la misma cadena, no sufrió daños durante el siniestro y continúa operando con normalidad.

Detalles confirmados sobre el siniestro y sus consecuencias

Parte de los huéspedes evacuados fueron reubicados en ese establecimiento y en otros hoteles de la zona.

El funcionario señaló que no se reportaron personas lesionadas de gravedad a causa del incendio.

Sin embargo, confirmó el fallecimiento de una ciudadana italiana, un hecho que, según explicó, no estuvo relacionado con el siniestro.