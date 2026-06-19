Incendio en hotel de Bayahíbe sigue activo tras más de cinco horas de labores de los bomberos

Bomberos sofocan incendio en hotel Viva Dominicus Beach, en el distrito municipal de Bayahíbe. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Tras más de cinco horas de labores ininterrumpidas, unidades de los cuerpos de bomberos de La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey y Verón-Punta Cana continúan combatiendo el incendio que afecta las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach, en el distrito municipal de Bayahíbe.

Aunque las autoridades lograron controlar las llamas en la entrada principal del complejo turístico, el fuego permanece activo en el área de almacén y en el acceso destinado a los empleados, donde se concentran los esfuerzos de los equipos de emergencia.

Los bomberos mantienen las labores de extinción para evitar la propagación del incendio y sofocar por completo los focos que aún permanecen activos.

De acuerdo con el centro de mando instalado para atender la emergencia, en el operativo participan 310 personas, apoyadas por 18 unidades de combate, siete unidades de abastecimiento, cuatro drones, un helicóptero, seis ambulancias y 14 patrullas.

Una turista muerta

Una turista italiana falleció mientras recibía atenciones médicas luego de resultar afectada por el incendio registrado en el complejo hotelero.

La víctima fue identificada como Francesca Valentino, de 46 años, oriunda del municipio de Caserta, Italia.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la extranjera fue asistida por personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y trasladada de urgencia a un centro de salud de la provincia La Romana. Sin embargo, falleció mientras recibía atención médica.