×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
incendio hotel Viva
incendio hotel Viva

VIDEO | Incendio afecta un hotel en Bayahíbe

Las autoridades aún no han determinado las causas del incendio ni la magnitud de los daños en el hotel Viva

    Un incendio se registró este viernes en las instalaciones del hotel Viva, ubicado en el Distrito Municipal de Bayahíbe, provincia La Altagracia, movilizando a organismos de emergencia de la zona.

    Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que trabajan para controlar la situación y evitar que las llamas se propaguen a otras áreas del complejo turístico.

    Estado actual del incendio

    Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas del siniestro ni sobre la magnitud de los daños ocasionados por el fuego.

    • De igual manera, no se ha reportado de manera oficial la existencia de personas heridas o víctimas como consecuencia del incidente.
    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.