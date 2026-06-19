Un incendio se registró este viernes en las instalaciones del hotel Viva, ubicado en el Distrito Municipal de Bayahíbe, provincia La Altagracia, movilizando a organismos de emergencia de la zona.

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que trabajan para controlar la situación y evitar que las llamas se propaguen a otras áreas del complejo turístico.

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Estado actual del incendio

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas del siniestro ni sobre la magnitud de los daños ocasionados por el fuego.

De igual manera, no se ha reportado de manera oficial la existencia de personas heridas o víctimas como consecuencia del incidente.