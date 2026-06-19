Fallece turista italiana tras resultar afectada por incendio en hotel de Bayahíbe

El incendio sorprendió a las personas que se hospedaban en el hotel. ( FUENTE EXTERNA )

Una turista italiana falleció este viernes mientras recibía atenciones médicas luego de resultar afectada por el incendio registrado en un complejo hotelero de Bayahíbe, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Francesca Valentino, de 46 años, oriunda del municipio de Caserta, Italia.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la extranjera fue asistida por personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y trasladada de urgencia a un centro de salud de la provincia La Romana. Sin embargo, falleció mientras recibía atención médica.

Operativo para combatir el fuego

Mientras tanto, las autoridades continúan las labores de respuesta y control del incendio, que movilizó un amplio operativo interinstitucional coordinado por el Sistema 911.

En las acciones participan ocho unidades de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), una unidad de la Policía Nacional, 15 unidades de distintos cuerpos de bomberos, una unidad de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y dos unidades del equipo de Drones del 911.

Asimismo, fueron desplegados recursos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), incluyendo dos camiones cisterna, tres grúas de plataforma, tres unidades de patrulla de carreteras, dos ambulancias y una retroexcavadora para apoyar las labores en la zona.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) también brinda asistencia mediante el suministro de agua a los equipos de bomberos que trabajan en la extinción del fuego.

Equipos de alta tecnología Como parte de las operaciones, el equipo de Drones del 911 realiza monitoreo aéreo para identificar focos de calor y determinar las áreas de mayor intensidad del incendio. A estas labores se suman drones operados por la Defensa Civil, mientras agentes de la Digesett mantienen el control y viabilización del tránsito en los alrededores. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio ni el número total de personas afectadas por el siniestro. Las investigaciones continúan en desarrollo.