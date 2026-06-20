Tres jóvenes son arrestados por la muerte de dos adolescentes en Santo Domingo Norte

Al centro, el coronel Diego Pesqueira Grullón, vocero de la Policía Nacional, al momento de dar a conocer los nombres de los apresados. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, junto con el Ministerio Público, informó este sábado sobre el arresto de tres de los cuatro presuntos responsables de la muerte de dos jóvenes hallados el pasado 16 de junio en Santo Domingo Norte.

Los detenidos fueron identificados como Alexander Vásquez Pérez, apodado "Alex", y otros dos adolescentes de 17 años, cuyas identidades fueron omitidas en cumplimiento de las disposiciones legales de protección de menores de edad.

A estos se les acusa de estar vinculados con la muerte de Ángel Miguel Rosario de la Cruz, mejor conocido como "El Chino", de 16 años, y de Miguel Ángel Kelly, apodado "Migue", de 18 años, cuyos cuerpos fueron encontrados en la carretera Los Casabes, en el sector Jacagua.

Las autoridades indicaron que mantienen activa la búsqueda de un cuarto implicado, identificado únicamente como "Fumeto", a quien exhortan a entregarse por la vía que considere pertinente.

Detalles sobre la investigación

Las detenciones fueron realizadas en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, como resultado de las investigaciones desarrolladas por agentes de la División de Investigación de Homicidios de Santo Domingo Norte, en coordinación con representantes del Ministerio Público.

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De acuerdo con la Policía, el proceso investigativo incluyó el levantamiento y análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, así como entrevistas a testigos y otras diligencias técnicas que permitieron identificar a los presuntos responsables y sustentar las acciones judiciales correspondientes.

La institución aseguró que continúa las labores de búsqueda para lograr la captura del prófugo, al tiempo que profundiza las investigaciones junto con el Ministerio Público para el esclarecimiento total del caso y el correspondiente sometimiento a la justicia de todos los involucrados.