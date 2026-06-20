Bomberos sofocan incendio en cocina de apartamento en torre residencial de Naco

El fuego fue controlado por el Cuerpo de Bomberos. ( DANIA ACEVEDO )

Se registró un incendio la tarde de este sábado en un apartamento de la Torre Laura Michelle, ubicada en la calle Alberto Laracuente, en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde, en el piso 12 del condominio residencial.

De acuerdo con el administrador del edificio, Juan Carlos Paulino, el incendio fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos, sin que se reportaran personas afectadas o heridas.

Estado del edificio

Paulino explicó a Diario Libre que el fuego se originó en la cocina del apartamento, que se encuentra vacío y desocupado, debido a un cortocircuito.

Asimismo, destacó la rápida intervención de los bomberos, quienes lograron sofocar las llamas antes de que se extendieran a otras áreas del inmueble.

"Solo se quemó la cocina. Todo está bien. Los bomberos controlaron el fuego en la cocina. Solo fue la cocina", expresó el administrador.

Las autoridades no reportaron daños en otros apartamentos ni personas lesionadas como consecuencia del incendio.