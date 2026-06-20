Al menos 10 personas requirieron asistencia médica tras incendio en hotel de Bayahíbe

Vista de bomberos mientras sofocaban el incendio en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahíbe, provincia La Altagracia, el viernes 19 de junio del 2026. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

Al menos 10 personas, entre huéspedes, visitantes y miembros de los organismos de emergencia, tuvieron que recibir asistencia médica luego del incendio que destruyó parte de las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahíbe, provincia La Altagracia.

De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), varios de los afectados presentaron síntomas asociados a la inhalación de humo, mientras que otros sufrieron palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general provocados por la exposición al calor y el esfuerzo físico durante las labores de evacuación y control de las llamas.

La emergencia también dejó como saldo el fallecimiento de una turista italiana identificada como Francesca Valentino, quien murió mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la zona. Informes preliminares indican que la mujer resultó afectada por el humo generado por el incendio.

Huéspedes evacuados

El siniestro obligó además a evacuar y reubicar a unas 1,690 personas que se encontraban alojadas en el complejo turístico al momento del incidente. Los huéspedes fueron trasladados a hoteles cercanos para garantizar su seguridad, informaron las autoridades.

Según los reportes, el fuego se propagó rápidamente debido a los techos de cana presentes en gran parte de las áreas comunes del establecimiento. Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas.

Las autoridades precisaron que un hotel cercano operado por la misma cadena no sufrió daños y que las actividades turísticas en Bayahíbe y zonas aledañas continúan desarrollándose con normalidad.

El incendio movilizó a distintos organismos de respuesta, que trabajaron durante horas para controlar las llamas y evitar que estas se extendieran a otras áreas del complejo hotelero.