Hombre resulta herido de arma blanca por menor de edad en Dajabón

Un hombre de 32 años resultó herido de arma blanca en el cuello durante un incidente ocurrido en esta provincia, presuntamente relacionado con un conflicto de pareja, según informaciones ofrecidas sobre el caso.

La víctima fue identificada como Luis Manuel Cueva, residente en la calle Padre Santa Ana, del sector Las Pensiones de Maelo, en esta ciudad fronteriza.

Tras el hecho, Cueva fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Provincial Matías Ramón Mella, donde recibió atenciones médicas debido a la herida que presentaba en el cuello.

Al momento de su ingreso al centro de salud, según los datos disponibles, no portaba documentos personales. Horas después fue referido al hospital Regional de Valverde donde se reserva su estado de salud.

Conflicto de pareja y herida en el cuello

La lesión habría sido ocasionada durante un incidente con su pareja sentimental, una adolescente de 16 años, cuya identidad se omite por tratarse de una menor de edad.

El caso ha generado preocupación entre residentes del sector, debido a las circunstancias en que se produjo el hecho y a la naturaleza de la herida recibida por la víctima.

Las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué ocurrió realmente, establecer responsabilidades y proceder conforme a la ley.

Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre el estado de salud del herido ni sobre las medidas adoptadas en relación con la adolescente vinculada al caso.