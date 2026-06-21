Desmantelan presunta red criminal en San Juan; apresan a seis personas

Parte de los artículos decomisados por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) y en coordinación con representantes del Ministerio Público, detuvieron a seis personas durante un allanamiento realizado en el sector Villa Liberación, en San Juan de la Maguana, donde operaba una presunta estructura criminal.

La intervención fue ejecutada mediante la orden de allanamiento 0963/2026 en una vivienda ubicada en la calle Cuarta del referido sector, donde las autoridades buscaban a Julio Adames Montero, alias "Julián", quien no fue localizado durante la operación

En el lugar fueron apresados María del Carmen de los Santos, Jorge Luis Cabrera (a) "Nichi", Alejandro José Díaz, Félix Terrero Reyes, Alex Rosario de la Cruz y Feliz José Fernández Mora (a) "Cacú".

La Policía dijo que durante el operativo, los agentes ocuparon un chaleco antibalas, un dispositivo de comunicación tipo "abejón", un carnet militar, tres teléfonos celulares, cuatro cámaras de vigilancia, dos equipos DVR, un monitor de computadora, una balanza utilizada presumiblemente para el pesaje de sustancias narcóticas y dinero en efectivo.

Drogas y otras evidencias

Asimismo, fueron incautadas seis porciones de un vegetal presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 103 gramos, y dos porciones de un material rocoso presumiblemente crack, con un peso aproximado de 11 gramos.

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Como parte de las evidencias recolectadas también fueron ocupados diversos objetos y estructuras metálicas, incluyendo puertas y protectores de hierro, cuya procedencia es investigada por las autoridades, según indica una nota de prensa.

Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para localizar al prófugo y determinar el alcance de las actividades atribuidas a esta presunta red criminal.