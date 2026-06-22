Los conflictos sociales causan más muertes que la delincuencia, dice Faride

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful (centro), junto al director general de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Cruz Cruz (izq.), durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque la tasa acumulada de homicidios en República Dominicana se redujo a 6.98 por cada 100,000 habitantes al 22 de junio de este año, las autoridades aseguraron que la principal preocupación ya no está vinculada a la criminalidad, sino a los conflictos sociales que terminan en hechos de sangre.

Tras la reunión de de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sostuvo que la mayor parte de los homicidios registrados en el país tiene su origen en disputas entre personas.

"Nos sigue preocupando bastante la causa de estos homicidios y aquí está evidenciado que los conflictos sociales es lo que más está incidiendo en los homicidios en el territorio nacional, no la criminalidad en sí misma, sino los conflictos sociales", expresó.

Según los datos presentados, el 59 % de los homicidios registrados este año corresponde a conflictos sociales, mientras que el 15 % está asociado a hechos delictivos y el 25 % permanece en la categoría de desconocidos.

Raful explicó que, al desagregar la tasa acumulada de homicidios de 6.98, unos 4.6 puntos corresponden a conflictos sociales.

La funcionaria indicó que el 73 % de esos casos tiene su origen en conflictos personales y el 19.2 % en hechos pasionales, categoría que incluye homicidios derivados de violencia de género.

Fortalecerán la convivencia ciudadana

Ante ese panorama, afirmó que la Fuerza de Tarea Conjunta deberá concentrar parte de sus esfuerzos en fortalecer la convivencia ciudadana.

"Tenemos que establecer como prioridad el tema de la convivencia y esto, como hemos dicho de manera reiterada, es un esfuerzo que no solamente podemos hacer las autoridades, sino que tenemos que hacerlo coordinadamente con la ciudadanía", manifestó.

La ministra señaló que las autoridades continuarán impulsando mecanismos alternativos de resolución de conflictos, así como programas de diálogo comunitario y educación para prevenir la violencia.

"Que la ciudadanía entienda que hay mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la violencia, que no podemos impulsar la violencia como un elemento para destruir algún tipo de situación que suceda dentro de una comunidad, de una junta de vecinos o de un desacuerdo entre personas, que tenemos que seguir trabajando para respetar el derecho de los demás,", manifestó.

En cuanto al comportamiento de los homicidios, las autoridades informaron que la tasa acumulada pasó de 12.54 en junio de 2023 a 10 en 2024, bajó a 8.3 en 2025 y se sitúa actualmente en 6.98, lo que representa una reducción de 44.3 % respecto a 2023.

Actualmente, cinco territorios del país mantienen tasas de homicidios de dos dígitos, mientras que 29 demarcaciones, incluido el Distrito Nacional, registran indicadores de un solo dígito.

Por su parte, según se explicó la acción legal, mejor conocida como intercambios de disparos no son agregados a la suma de la tasa acumulada, representada unos de los porcentajes más elevados en la totalización de los homicidios.

Sólo hasta inicio del mes de mayo, las muertes se mantenían en 93.