Hombre de 66 años muere tras ser atacado a tiros en el sector Savica en Higüey

La víctima fue identificada como Bartolo Rodríguez, de 66 años. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre de 66 años falleció tras resultar herido de bala durante un hecho ocurrido la madrugada del sábado en el sector Savica, municipio Higüey provincia La Altagracia, mientras se dirigía a su negocio de venta de desayunos.

La víctima fue identificada como Bartolo Rodríguez, de 66 años, residente en la calle Comandante Marmolejos del referido sector.

Rodríguez fue trasladado al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas.

La médico legista actuante certificó que la causa de muerte fue una conmoción hemorrágica provocado por heridas de proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el hecho ocurrió próximo a la cafetería y a un colmado.

Un testigo relató a los investigadores que observó a un individuo de tez morena y rostro delgado llamar en varias ocasiones a la víctima, vociferándole "ven acá", sin que esta respondiera al llamado.

Posteriormente, escuchó varios disparos y observó que el agresor huyó a bordo de una motocicleta.

El mismo testigo entregó a las autoridades de manera voluntaria cuatro casquillos calibre 9 milímetros que recogió en la escena tras el incidente.

Otro residente de la zona informó que se encontraba durmiendo cuando escuchó las detonaciones y, al salir de su vivienda, observó a varias personas auxiliando al herido.

Investigan el hecho

Mientras tanto, un familiar de la víctima manifestó que Bartolo Rodríguez acostumbraba salir diariamente alrededor de las 3:00 de la madrugada para dirigirse a su negocio. Explicó que, tras escuchar varios disparos, salió de su residencia y encontró a su hermano tendido en el pavimento, por lo que contactó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Miembros de la División de Investigación de Homicidios y de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias y el procesamiento de la escena. Además, tomaron muestras para análisis de residuos de pólvora y efectuaron las fijaciones fotográficas correspondientes.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos legales de rigor.

Las autoridades continúan las investigaciones, con el objetivo de identificar y apresar al responsable del hecho. El caso permanece bajo investigación.