La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este lunes que el sembradío de marihuana desmantelado recientemente en las lomas de la provincia San José de Ocoa tuvo un peso superior a las 13,800 libras, convirtiéndose en la "mayor incautación de este tipo registrada en la historia de la República Dominicana".

De acuerdo con la institución, peritos y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), junto con oficiales de Cadena de Custodia de la DNCD, trabajaron durante más de 15 horas en el conteo y análisis de las plantas incautadas, cuyo peso total ascendió a 13,863 libras.

La operación fue el resultado de una labor conjunta de inteligencia, seguimiento e investigación desarrollada por el Ministerio Público y la DNCD en una zona montañosa del distrito municipal El Pinar en San José de Ocoa.

Las autoridades indicaron que este hallazgo guarda relación con un operativo previo en el que fue desmantelada otra plantación de más de 3,000 plantas de marihuana en la misma demarcación.

Por ese primer caso fueron arrestadas tres personas, quienes cumplen medidas de prisión preventiva. Mientras tanto, en la investigación vinculada al más reciente decomiso han sido interrogados más de 10 ciudadanos dominicanos y haitianos.

Impacto en el tráfico de drogas

La DNCD destacó que, sumando ambos operativos, las autoridades han eliminado cultivos que superan las 18,000 plantas de marihuana en esa zona montañosa, lo que representa uno de los mayores golpes propinados a las redes dedicadas al cultivo y tráfico de drogas en el país.

El Ministerio Público y la DNCD aseguraron que las investigaciones continúan para identificar y someter a la justicia a todos los responsables de estas plantaciones ilícitas.