Encuentran en La Vega el cadáver de joven con impactos de bala

El cuerpo hallado la tarde de este domingo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de La Vega para los procedimientos correspondientes. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 18 años, señalado por las autoridades por la presunta comisión de varios delitos, fue encontrado muerto con heridas de bala en el sector El Morro, provincia La Vega.

El fallecido fue identificado como Jensi de la Cruz, conocido por los apodos de "Nube Negra" y "Joensy".

Miembros de la División de Homicidios de la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales (Dicrim) realizan las pesquisas para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Durante el levantamiento en la escena, los investigadores ocuparon cuatro casquillos calibre 9 milímetros y un teléfono celular que portaba la víctima. Estas evidencias fueron incorporadas al proceso investigativo.

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Investigación en curso

De acuerdo con las informaciones preliminares recopiladas por las autoridades, El hoy occiso habría estado vinculado a un hecho delictivo ocurrido momentos antes en las proximidades del lugar donde posteriormente fue hallado sin vida.

La Policía informó, además, que una mujer fue detenida para fines de investigación. Su identidad no ha sido dada a conocer.

El cuerpo, hallado la tarde de ayer domingo, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.