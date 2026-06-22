×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
joven encontrado muerto La Vega
joven encontrado muerto La Vega

Encuentran en La Vega el cadáver de joven con impactos de bala

Una mujer fue detenida en relación con el caso, mientras el cuerpo de la víctima fue enviado al Inacif para los procedimientos correspondientes

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Encuentran en La Vega el cadáver de joven con impactos de bala
El cuerpo hallado la tarde de este domingo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de La Vega para los procedimientos correspondientes. (FUENTE EXTERNA)

Un joven de 18 años, señalado por las autoridades por la presunta comisión de varios delitos, fue encontrado muerto con heridas de bala en el sector El Morro, provincia La Vega.

El fallecido fue identificado como Jensi de la Cruz, conocido por los apodos de "Nube Negra" y "Joensy".

  • Miembros de la División de Homicidios de la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales (Dicrim) realizan las pesquisas para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Durante el levantamiento en la escena, los investigadores ocuparon cuatro casquillos calibre 9 milímetros y un teléfono celular que portaba la víctima. Estas evidencias fueron incorporadas al proceso investigativo.

Investigación en curso

De acuerdo con las informaciones preliminares recopiladas por las autoridades, El hoy occiso habría estado vinculado a un hecho delictivo ocurrido momentos antes en las proximidades del lugar donde posteriormente fue hallado sin vida.

La Policía informó, además, que una mujer fue detenida para fines de investigación. Su identidad no ha sido dada a conocer.

El cuerpo, hallado la tarde de ayer domingo, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.