"Ella no tenía paz": madre de víctima de feminicidio revela el temor en que vivía

Familiares de la víctima lloran desconsolados la repentina muerte de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, víctima de feminicidio. ( DIARIO LIBRE/ YARI TAPIA )

El dolor y la consternación marcaron este martes el velatorio de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, la mujer que murió a manos de su pareja tras recibir varios disparos en un hecho ocurrido en el área de estacionamiento del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, en Santo Domingo Este.

Sus restos fueron velados en el sector La Ciénaga, en el Distrito Nacional, donde familiares, amigos y vecinos acudieron a darle el último adiós. Será sepultada en el cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este.

Durante el velatorio, su madre, Teodora Sánchez, recordó a Nancy como una mujer luchadora que logró superarse profesionalmente y ejercer la enfermería, pero que, según aseveró, vivía bajo constantes celos y vigilancia por parte de su pareja, Tony Vallejo Méndez, sargento mayor del Ejército de la República Dominicana.

"Ella se superó e hizo una carrera. Era enfermera. Él le daba persecución y era muy celoso", expresó entre lágrimas.

La madre relató que su hija vivía intranquila debido al comportamiento de quien hoy es señalado por las autoridades como el principal sospechoso del crimen.

"Ella no tenía paz, porque si salía de una diligencia, ahí estaba él. Yo siempre le decía: ´Mira, cuídate de él. Aunque tú no lo veas, él está atrás de ti, pisándote los talones´", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/whatsapp-image-2026-06-23-at-101742-ama-63bc3e03.jpeg Teodora Sánchez, madre de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo. (DIARIO LIBRE/ YARI TAPIA)

Sánchez aseguró que Nancy nunca interpuso una denuncia formal por temor a las posibles reacciones de su pareja.

"Denuncia no le había puesto. Yo creo que era por temor a que reaccionara de otra manera. Ella trataba de llevar la situación", dijo.

La madre de la víctima pidió que el caso sea investigado hasta las últimas consecuencias.

"Yo le pido que este caso no quede impune, porque a los militares los protegen entre ellos. Yo pido justicia, yo pido la pena máxima", manifestó.

Impacto en la comunidad y testimonios

Mientras familiares y allegados lamentaban su partida, vecinos que la vieron crecer la recordaron como una mujer trabajadora, dedicada a sus hijos y empeñada en salir adelante.

"Era una mujer fajadora, una persona de trabajo", comentaron residentes del sector.

María Cubilete, vecina de la familia, expresó su sorpresa por lo ocurrido y aseguró que nunca imaginó un desenlace tan trágico.

"Él era un hombre trabajador, no sé qué le pasó", dijo.

Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo deja cinco hijos en la orfandad, tres de un matrimonio anterior y dos que había procreado con el sargento.

Por el hecho fue arrestado Tony Vallejo Méndez, sargento mayor del Ejército de la República Dominicana, señalado por las autoridades como el presunto responsable de la muerte. La Policía Nacional informó que permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.