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Contrabando de cigarrillos
Contrabando de cigarrillos

Autoridades decomisan 36,000 paquetes de cigarrillos de contrabando en Montecristi

El cargamento era trasladado en un camión tipo volqueta cubierto de arena

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    Autoridades decomisan 36,000 paquetes de cigarrillos de contrabando en Montecristi
    Parte de los cajas de cigarrillos encontradas ocultas en un camión volqueta cubierto con arena durante un operativo realizado en Monte Cristi. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades informaron este martes sobre la incautación de 36,000 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 720,000 unidades, con un valor estimado de RD$8,640,000, que eran transportados y comercializados de manera irregular en la provincia Montecristi.

    El cargamento era trasladado en un camión tipo volqueta cubierto de arena, dentro del cual se encontraban ocultas las cajas, modalidad utilizada para burlar a las autoridades.

    La incautación fue realizada por miembros del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).

    • El operativo forma parte de las acciones de la Mesa de Trabajo para la Prevención del Comercio Ilícito.
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    Las cajas de cigarrillos fueron encontradas ocultas en un camión volqueta cubierto con arena durante el operativo realizado en Monte Cristi.
    Las cajas de cigarrillos fueron encontradas ocultas en un camión volqueta cubierto con arena durante el operativo realizado en Monte Cristi. (FUENTE EXTERNA )
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    Parte de cargamento de cigarrillos retenido durante una intervención en Monte Cristi.
    Parte de cargamento de cigarrillos retenido durante una intervención en Monte Cristi. (FUENTE EXTERNA )

      Cargamento bajo custodia

      A través de una nota de prensa, las instituciones señalaron que este tipo de cargamentos representa "una evasión de impuestos al Estado dominicano y una violación a la Ley General de Salud (42-01), así como a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados".

      RELACIONADAS

      Las autoridades indicaron que el vehículo y los cigarrillos retenidos fueron trasladados bajo custodia militar hacia la sede central del Ceccom, donde quedaron depositados en la Subdirección de Custodia Legal para los fines correspondientes.

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