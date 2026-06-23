Fuego afecta vertedero en la provincia Espaillat

Vista del humo generado por el incendio registrado en el vertedero de Juan López, en Moca. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio se mantiene activo desde la tarde de ayer, lunes, en el vertedero del distrito municipal Juan López, municipio Moca, en la provincia Espaillat.

El director de la junta distrital, Alberto González, explicó que el siniestro se originó alrededor de las 5:00 de la tarde del lunes, momento en que fueron alertados.

"Nos notificaron que se incendió el vertedero y de inmediato acudimos a los diferentes cuerpos de bomberos, entre ellos Juan López, San Víctor, Villa Trina, Moca y también una unidad procedente de La Vega", detalló.

Sostuvo que las altas temperaturas que se registran en la zona ha dificultado las labores de control.

Labores de control

"Se ha podido aplacar un poco, pero todavía sigue encendido. Esto es como un horno; aunque se apaga en la superficie, debajo puede seguir ardiendo y vuelve a reactivarse", refirió.

Sobre las posibles causas del incendio, el funcionario indicó que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la acción de manos criminales o factores accidentales.

"En hechos de esta naturaleza nunca se puede descartar nada. Puede ser desde un cristal que provoque una chispa hasta la intervención de personas malintencionadas, pero eso le corresponde a los organismos de investigación determinarlo", señaló.

El director distrital informó además que, aunque el vertedero es utilizado principalmente por el distrito municipal de Juan López, en ocasiones recientes también ha recibido desechos de otros municipios como San Víctor, así como de camiones privados.