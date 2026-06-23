Muere Ignacio Joga Isa, presidente de Óptica Almánzar y activista ambiental

Una mujer recibe un árbol de manos de Ignacio Joga Isa durante una jornada de reforestación. ( CALIDAD DE LA FOTOGRAFÍA MEJORADA CON IA )

Falleció ayer, lunes, el presidente de Óptica Almánzar y activista medioambiental, Ignacio Joga Isa, quien, según informaciones preliminares, murió ahogado en una playa del municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

La noticia fue confirmada por familiares, quienes recuerdan al reconocido empresario por su ardua labor en favor de la reforestación a través de la Fundación Mundo Verde. Desde dicha entidad, impulsó diversas iniciativas de carácter social y ambiental en beneficio de la República Dominicana.

Origen

Nativo del municipio de Rancho Arriba, en la provincia San José de Ocoa, Joga Isa se destacó por su compromiso con la protección del medio ambiente. Cada año encabezaba jornadas de reforestación y utilizaba distintos espacios públicos para denunciar la degradación de los recursos naturales y promover acciones de conservación.

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A lo largo de los años, Joga Isa mantuvo una activa defensa de los recursos naturales, denunciando los daños provocados por la deforestación y la extracción indiscriminada de materiales en los ríos Ocoa y Nizao, así como en otros ecosistemas del país afectados por la intervención humana.

Su fallecimiento ha generado consternación entre familiares, amigos y personas vinculadas a los sectores empresarial y ambiental, donde era ampliamente reconocido por su labor y activismo en favor de la naturaleza.