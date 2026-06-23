Una mujer descendió este martes a la vía férrea de la estación Juan Pablo Duarte del Metro de Santo Domingo, provocando la suspensión parcial de la circulación de trenes en la línea 2 mientras era activado el protocolo de seguridad para retirarla del lugar.

La situación quedó captada en un video que circula en redes sociales, donde se observa a la mujer caminando sobre los rieles mientras varios agentes intentan persuadirla para que abandone la zona de peligro.

En las imágenes también se aprecia el momento en que dos agentes descienden a la vía con el objetivo de ponerla a salvo. Sin embargo, la mujer adopta una actitud agresiva e intenta agredirlos con objetos no identificados que llevaba consigo.

El video muestra cómo la mujer trata de evadir a uno de los agentes que se encontraba frente a ella, mientras otro logra neutralizarla sujetándola por la espalda para evitar que continuara desplazándose por los rieles.

Activan protocolo de seguridad

A través de una nota informativa, la Dirección de Operaciones de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), informó que el incidente ocurrió durante la mañana de este martes en la estación Juan Pablo Duarte.

La entidad explicó que, tras detectarse la presencia de la usuaria en la plataforma de vía, el personal del Puesto de Mando Central activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos y coordinó la intervención de los organismos correspondientes.

Recibe asistencia médica

Según el comunicado, miembros del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) asistieron a la ciudadana y lograron ponerla bajo resguardo de manera segura.

Posteriormente, y en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la mujer recibió asistencia médica y fue trasladada para recibir las evaluaciones y atenciones correspondientes.

La Dirección de Operaciones indicó que, una vez garantizadas las condiciones de seguridad en la vía, el servicio fue restablecido, manteniendo como prioridad la protección de los usuarios y del personal operativo.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de los pasajeros, así como con la aplicación estricta de los protocolos establecidos ante cualquier eventualidad dentro del sistema de transporte.