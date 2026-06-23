Sargento acusado de feminicidio será sometido a la justicia en las próximas horas

l sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Tony Vallejo Méndez, a quien las autoridades señalan como el responsable de la muerte de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo. ( FUENTE EXTERNA )

El sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Tony Vallejo Méndez, acusado de causar la muerte a tiros de su compañera sentimental, Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, informó este lunes la Policía Nacional.

La institución indicó que Vallejo Méndez ya se encuentra bajo custodia de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), luego de ser localizado la tarde de ayer en el Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch, donde recibió atenciones médicas antes de quedar bajo control de los investigadores.

El hecho ocurrió la madrugada de ayer en el área de estacionamiento de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

Durante el incidente también resultó herida Marilenmy Cuello, de 45 años.

Acciones de la autoridad

La Policía explicó que el detenido será sometido a la acción de la justicia a través del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Asimismo, señaló que junto al Ministerio Público continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el caso.

Vallejo Méndez está señalado como el presunto responsable de ocasionar la muerte por heridas de bala de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, quien era su compañera sentimental.

Las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el móvil del hecho, mientras avanzan las pesquisas y se prepara el expediente que será presentado ante los tribunales.