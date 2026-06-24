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Accidente de Tránsito
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Se incendia vehículo tras accidente de tránsito en la carretera Sánchez

Los miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio Matanzas, lograron controlar el fuego

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    Se incendia vehículo tras accidente de tránsito en la carretera Sánchez
    Momento en que uno de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito es consumido por las llamas en la carretera Sánchez. (FUENTE EXTERNA)

    Un vehículo se incendió este miércoles luego de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Sánchez, a la altura del kilómetro 7½, próximo a una estación de gas. El hecho involucró dos vehículos y generó momentos de tensión entre conductores y residentes en la zona.

    De acuerdo con informaciones preliminares, el vehículo incendiado era una yipeta equipada con sistema de gas. En el lugar, también se encontraba otro automóvil que contaba con este tipo de sistema y estuvo cerca de incendiarse tras la colisión.

    Al lugar acudieron dos ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, así como una unidad del Cuerpo de Bomberos del municipio Matanzas, cuyos miembros lograron controlar el fuego y evitar que la situación pasara a mayores. 

    RELACIONADAS

    Traslado a centros de salud

    • Según los reportes iniciales, las personas involucradas fueron auxiliadas por ciudadanos y transeúntes que se encontraban en el área al momento del accidente. Posteriormente, fueron trasladadas en vehículos privados a centros de salud cercanos.

    Hasta el momento, se desconoce la condición de salud de los afectados.

    Las autoridades continúan recopilando información para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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