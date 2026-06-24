Piñas con sorpresa: hallan cocaína en cargamento que sería enviado a Afganistán

Fotografía difundida por la DNCD del cargamento de 121 láminas de presunta cocaína que estaban ocultas en un cargamento de piñas durante una operación de interdicción realizada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA). ( FUENTE EXTERNA )

Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, ocuparon 121 láminas de presunta cocaína que estaban ocultas en un cargamento de piñas durante una operación de interdicción realizada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA).

La intervención se llevó a cabo como parte de las acciones conjuntas para combatir el narcotráfico internacional. Los agentes antinarcóticos, apoyados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), actuaron tras recibir informes de inteligencia sobre la carga.

Durante las labores de inspección en uno de los depósitos de la terminal aeroportuaria, las autoridades localizaron 120 cajas de cartón llenas de piñas. De estas, 112 estaban contaminadas con la presunta droga, con un peso preliminar estimado en 30 kilogramos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-114543-am-d63dfa0a.jpeg Fotografía difundida por la DNCD del cargamento de 121 láminas de presunta cocaína que estaban ocultas en un cargamento de piñas durante una operación de interdicción realizada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA). (FUENTE EXTERNA)

Destino final del envío era Afganistán

Según explicó la DNCD, las láminas de la sustancia fueron encontradas ocultas en las tapas de las cajas, mediante un sistema de doble fondo utilizado por las redes del narcotráfico para intentar evadir los controles de seguridad y trasladar sustancias ilícitas hacia mercados internacionales.

Las autoridades informaron que la carga fue interceptada antes de ser enviada por vía aérea a España en calidad de tránsito. De acuerdo con el manifiesto de carga, el destino final del envío era Afganistán.

Como parte de la operación, fue arrestado un hombre, mientras continúan las investigaciones para identificar, localizar y capturar a otros posibles integrantes de esta red de narcotráfico internacional.

Durante el operativo también fueron ocupados un camión tipo furgón, un teléfono celular, dinero en efectivo y diversos documentos que forman parte del proceso investigativo.

Las 121 láminas de la presunta cocaína fueron enviadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinará el tipo y el peso exacto de la sustancia ocupada.