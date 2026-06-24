Hombre con cuchillo intenta ingresar a estación del Metro de Santo Domingo

Captura de video de un hombre, con arma blanca, que intentó entrar a la estación Centro de los Héroes de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) comunicó en la noche de este miércoles que se registró un incidente en la estación Centro de los Héroes de la línea 1 del Metro de Santo Domingo, donde un hombre intentó acceder violentamente a las instalaciones con un arma cortopunzante en la mano.

De acuerdo con el organismo, el altercado ocurrió a las 4:15 horas, cuando la persona no identificada intentó entrar a las instalaciones incumpliendo las normas y protocolos de seguridad establecidos para el Sistema Integrado Metro-Teleférico.

El incidente se dio a conocer por un video que se hizo viral en redes sociales, donde se muestra al hombre en las inmediaciones de la estación, con un cuchillo en la mano derecha y se ve gesticulando de manera violenta.

En el video se puede apreciar al individuo de forma desafiante, caminando en la acera y la calle, vociferando. Los ciudadanos que presenciaron el momento se apartaron de la escena para salvaguardar su integridad.

Acciones de la autoridad

EMT aseguró que, ante la situación, se aplicaron los procedimientos correspondientes de seguridad, impidiendo el ingreso del ciudadano a la estación.

"Durante el incidente, la persona mostró una conducta inapropiada que alteró momentáneamente el orden en el área de acceso, retirándose posteriormente del lugar", detallaron.

Indicaron que la situación fue controlada de manera efectiva, sin que se produjeran afectaciones a la operación del servicio ni a la seguridad de los usuarios.

La empresa de transporte reiteró que mantiene una vigilancia permanente y el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos para preservar un entorno seguro dentro del Sistema Integrado Metro-Teleférico.