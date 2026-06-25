Agentes de la Policía Nacional ultiman a un hombre en el sector Sabana Perdida

Un hombre murió mientras recibía atenciones médicas luego de ser baleado por miembros de una patrulla de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que intentaba apresarlo, en el sector Lotes y Servicios de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

Se trata de Julio Ernesto Rosario, alias "César Gatillo", de 29 años, quien falleció como consecuencia de los múltiples disparos de bala, según el diagnóstico emitido por el Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora.

Según la Policía Nacional, el fallecido era buscado mediante varias órdenes judiciales por las muertes de Jorge Luis Mena, Yermi Manuel Pérez, Miguel Andrés Díaz y Deinny Osvaldo Suárez Rodríguez, alias "Ken", y por causar heridas de bala a otras personas en hechos separados.

Durante el incidente también resultó herida una mujer de 26 años que acompañaba al hoy occiso, quien recibe atenciones médicas tras recibir un disparo en el abdomen.

Informe del cuerpo del orden

De acuerdo con el informe preliminar, Rosario fue localizado por una patrulla investigativa mientras transitaba a bordo de un vehículo Nissan Note por la calle 24 del referido sector.

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La institución indicó que, al notar la presencia policial, el individuo presuntamente abrió fuego contra los agentes con una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, que portaba de manera ilegal, lo que habría provocado que los miembros actuantes repelieran la agresión.

Tras el incidente, el cuerpo del orden informó que continúa profundizando las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.