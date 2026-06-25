Cocaína camuflada en piñas: el decomiso alcanzó casi 32 kilos

Fotografía difundida por la DNCD del cargamento de 121 láminas de presunta cocaína que estaban ocultas en un cargamento de piñas durante una operación de interdicción realizada en el Aeropuerto ( FUENETE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que las láminas ocupadas por las autoridades en un cargamento de piñas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) correspondían a cocaína y tuvieron un peso de 31.78 kilogramos.

La información fue ofrecida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que indicó que la sustancia fue hallada durante una operación conjunta de inteligencia e inspección en uno de los depósitos de carga de la terminal aeroportuaria.

Según el organismo, los agentes revisaron 120 cajas de cartón llenas de piñas y detectaron que 112 de ellas contenían láminas de cocaína ocultas en un doble fondo colocado en las tapas de los embalajes.

Modalidad del narcotráfico

Las autoridades explicaron que esta modalidad es utilizada por las redes del narcotráfico para intentar evadir los controles de seguridad y trasladar sustancias ilícitas hacia mercados internacionales.

La carga fue intervenida antes de ser enviada por vía aérea a España en condición de tránsito. De acuerdo con el manifiesto, el destino final del cargamento era Pakistán.

Investigación en curso

Por el caso, un hombre permanece detenido mientras el Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones para identificar y arrestar a otros posibles implicados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.

La institución destacó que el decomiso forma parte de las acciones de interdicción que se desarrollan en aeropuertos, puertos y terminales de carga para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.