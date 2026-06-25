Hombre muere y su pareja resulta herida en Santiago tras descarga eléctrica al abrir un freezer

Imagen de archivo. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Un hombre murió y una mujer resultó herida la noche de ayer, miércoles, tras recibir una descarga eléctrica provocada presuntamente por un freezer, en un hecho ocurrido en el sector Los Solares de Bella Vista, al suroeste de la provincia Santiago.

La víctima mortal fue identificada como José Díaz Encarnación, de 55 años.

Mientras que la mujer herida es Carmen Lidia Martinez, quien permanece ingresada en el hospital regional universitario José María Cabral y Báez, en Santiago. El informe médico establece que la mujer resultó con quemaduras de hasta cuarto grado.

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De acuerdo con el relato de vecinos, ambos se encontraban en la vivienda preparándose para dormir cuando la lesionada habría intentado manipular el freezer que, según las versiones, presentaba fallas eléctricas y "estaba dando corriente".

Intento de auxilio

Al percatarse de la situación, el hombre habría intentado auxiliarla, momento en que ambos recibieron la descarga eléctrica.

Vecinos indicaron que un residente de la zona escuchó los gritos de auxilio, rompió una ventana de la casa y logró entrar para desconectar el aparato.

Tras el incidente, comunitarios ofrecieron los primeros auxilios a las víctimas. Denunciaron que la asistencia de emergencia tardó más de una hora en llegar al lugar, por lo que ambos tuvieron que ser trasladados por la comunidad a un centro de salud cercano.

José Díaz Encarnación habría fallecido mientras recibía atenciones médicas, luego de presentar inicialmente signos vitales tras los primeros auxilios.

La mujer logró sobrevivir, aunque su estado de salud es descrito como delicado.

Reacciones en la comunidad

El hecho ha generado consternación entre residentes de la zona, quienes describieron a la víctima como un hombre trabajador y tranquilo, al tiempo que lamentaron la tragedia ocurrida en la comunidad.