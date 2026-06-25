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accidente motocicleta Jacagua
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Mueren dos jóvenes durante accidente de motocicleta en Santiago

La tragedia ha causado gran pesar entre familiares, amigos y vecinos de los fallecidos

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Mueren dos jóvenes durante accidente de motocicleta en Santiago
Imagen ilustrativa de Shutterstock sobre un accidente de motocicleta. (ARCHIVO)

Dos jóvenes murieron durante un accidente de motocicleta ocurrido en la comunidad Los Pocitos, del distrito municipal Jacagua, al norte de la provincia Santiago.

Las víctimas fueron identificadas como Elián Rojas y Leovaldis Rodríguez.

Según versiones de testigos, los hoy fallecidos se desplazaban en una motocicleta con destino a la zona de Ranchito Piche cuando ocurrió el hecho.

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Elián Rojas y Leovaldis Rodríguez, quienes perdieron la vida en el accidente. (FUENTE EXTERNA)
  • Señalaron que los jóvenes se desplazaban a alta velocidad cuando intentaron cruzar un reductor de velocidad ubicado en la vía.

De acuerdo con las informaciones preliminares, al pasar por el dispositivo perdieron el control de la motocicleta y se deslizaron sobre el pavimento, sufriendo heridas de gravedad que les provocaron la muerte.

Impacto en la comunidad

La tragedia ha causado gran pesar entre familiares, amigos y vecinos de Los Pocitos de Jacagua, quienes describieron a las víctimas como jóvenes tranquilos y conocidos en la comunidad.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.