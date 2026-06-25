Hallan muerto a oficial de la Armada dentro de su vehículo en la avenida Ecológica

El capitán de fragata Oscar Antonio Anico Guerrero, quien fue encontrado sin signos vitales en el interior de una yipeta Toyota Fortuner. ( FUENTE EXTERNA )

Un oficial de la Armada de República Dominicana (ARD) fue hallado muerto la madrugada de este jueves dentro de un vehículo estacionado en la avenida Ecológica, en el municipio Santo Domingo Este, informó la Policía Nacional.

Se trata del capitán de fragata Oscar Antonio Anico Guerrero, de 39 años, quien, de acuerdo con las investigaciones preliminares, fue encontrado sin signos vitales en el interior de una yipeta Toyota Fortuner de su propiedad.

Según el informe policial y el acta de levantamiento realizada por las autoridades competentes, el oficial presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Las características observadas en la escena apuntan a que la lesión habría sido ocasionada por él mismo, conforme a las conclusiones preliminares del médico legista actuante.

Te puede interesar Hallan muertos a madre e hijo en un apartamento de Piantini; una joven permanece hospitalizada

Durante el levantamiento, las autoridades ocuparon una pistola Glock 19, calibre 9 milímetros, que el oficial portaba de manera legal.

Acciones de la autoridad y estado de la investigación

Oscar Antonio Anico Guerrero estaba adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), según confirmaron fuentes vinculadas al caso.

La Policía Nacional indicó que el hecho se encuentra bajo investigación para agotar los procedimientos correspondientes y esclarecer todas las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre el caso mientras continúan las pesquisas.