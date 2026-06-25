Policía mata a presunto asaltante que dice enfrentó patrullas del Dicrim en SDE

Un hombre señalado por la Policía Nacional como un delincuente fue ultimado este jueves tras supuestamente enfrentar a tiros a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) durante un operativo realizado en la autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este.

El fallecido fue identificado como Reymond Taveraz Ortega, alias "Flaco Prenda", quien era buscado mediante una orden de arresto por su presunta participación en varios asaltos a mano armada, señaló la Policía mediante una nota de prensa.

De acuerdo con la institución, el hecho ocurrió próximo a unas cabañas ubicadas en la referida vía, donde agentes de las divisiones de investigación de Santo Domingo Oeste (Las Caobas) y Santo Domingo Este realizaban labores para localizarlo.

La uniformada indicó que, al percatarse de la presencia de los agentes, "Taveraz Ortega abrió fuego con un revólver que portaba de manera ilegal, por lo que los miembros de la patrulla respondieron a la agresión".

El hombre resultó herido y fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atenciones médicas, según la Policía.

Historial delictivo

Informó que contra "Flaco Prenda" pesaba la orden de arresto No. 2026-AJ0046931 por su presunta participación en el despojo a mano armada de pertenencias a varias personas en hechos ocurridos en los sectores Caballona, Manoguayabo y Los Alcarrizos.

En la escena fue ocupada el arma utilizada en el enfrentamiento, un revólver con cuatro casquillos percutidos, evidencia que fue recolectada por la Policía Científica.