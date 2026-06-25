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tiroteo La Victoria
tiroteo La Victoria

La Policía lo buscó y no lo encontró: hallan a joven muerto un día después de tiroteo en La Victoria

El fallecido fue identificado como Santo Heredia Mañón, de 31 años, quien se había ocultado herido durante el ataque

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    La Policía lo buscó y no lo encontró: hallan a joven muerto un día después de tiroteo en La Victoria
    Lugar donde ocurrieron los hechos en La Victoria. (FUENTE EXTERNA)

    Una persona murió tras un tiroteo registrado la noche del miércoles en las inmediaciones de la funeraria municipal de La Victoria, en Santo Domingo, informó este jueves la Policía Nacional.

    Por el caso hay una persona detenida, quien resultó herida durante el intercambio de disparos.

    Según narró la residente Daniela Heredia, el hecho ocurrió mientras un grupo de jóvenes jugaba dominó frente a la funeraria, cuando otro grupo de hombres armados llegó en una camioneta y abrió fuego contra ellos.

    • Heredia indicó que, aunque la Policía realizó el levantamiento de la escena la noche del miércoles, uno de los jóvenes heridos se había ocultado detrás del lugar donde ocurrió el tiroteo y no fue encontrado hasta la mañana de este jueves, cuando fue hallado sin vida.

    El fallecido fue identificado como Santo Heredia Mañón, de 31 años. Su cuerpo fue levantado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

    De acuerdo con el diagnóstico preliminar, Heredia Mañón murió a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

    El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que miembros de la Policía Científica recolectaron en la escena múltiples casquillos de distintos calibres y un machete, evidencias que forman parte de la investigación.

    En relación con el caso, fue detenido uno de los presuntos participantes en el tiroteo, quien también resultó herido durante el hecho.

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    Infografía
    El fallecido fue identificado como Santo Heredia Mañón, de 31 años. (FUENTE EXTERNA)

    Persiguen a otros implicados

    Pesqueira dijo a Diario Libre que, de acuerdo con informaciones preliminares, el fallecido habría estado vinculado a actividades delictivas.

    Agregó que agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) mantienen activa la búsqueda de varios hombres señalados como presuntos participantes en el enfrentamiento a tiros.

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       Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.