Las autoridades ocuparon 1,833 paquetes de presunta droga y arrestaron a 13 personas durante dos operativos realizados en las costas de Peravia y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

La mayor incautación se produjo durante un operativo aéreo, marítimo y terrestre realizado en las costas del municipio Baní, provincia Peravia, donde las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba 1,743 paquetes. De ese total, 1,730 correspondían a presunta marihuana y 13 a presunta cocaína.

Según la DNCD, la operación se inició tras recibir informes de inteligencia sobre una narcolancha que se dirigía hacia territorio dominicano con un importante cargamento de drogas.

La embarcación fue interceptada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. Durante la inspección, los agentes localizaron 38 sacos que contenían los paquetes de las presuntas sustancias narcóticas.

En el operativo fueron arrestados dos dominicanos, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público para el conocimiento de medidas de coerción.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existen otros implicados en la estructura criminal.

Operativo en el AILA

En una intervención independiente realizada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), agentes de la DNCD, miembros del Cesac y representantes del Ministerio Público ocuparon cinco bultos que contenían 90 paquetes de presunta cocaína.

La institución explicó que el decomiso fue el resultado de labores de vigilancia e inteligencia, luego de recibir información sobre una presunta transacción de drogas en el área de servicios de alimentos y bebidas (catering) de la terminal aérea.

Las investigaciones buscan establecer si el objetivo de la organización era contaminar el contenedor de una aeronave para enviar la droga hacia Estados Unidos o Europa.

Por este caso fueron arrestadas 11 personas, mientras otras permanecen bajo investigación para determinar su posible vinculación con la red.

La DNCD informó que los 1,743 paquetes ocupados en Peravia y los 90 decomisados en el AILA fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinarán el tipo y el peso exactos de las sustancias.

De acuerdo con la institución, en lo que va de 2026 las autoridades dominicanas han confiscado más de 23.5 toneladas de drogas como parte de las operaciones de combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.